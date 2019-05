Equipa do Sporting recebida por adeptos em euforia na Câmara de Lisboa

O Sporting foi recebido esta segunda-feira, em ambiente de festa, na Câmara Municipal de Lisboa, nos Paços do Concelho.Centenas de adeptos aguardavam durante a tarde desta segunda-feira, a chegada da equipa que conquistou este sábado a Taça de Portugal, frente ao FC Porto.Vão discursar nesta receção o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e o presidente do Sporting, Frederico Varandas.Sporting já chegou à Câmara Municipal de Lisboa. Equipa foi recebida em euforia pelos adeptos.Equipa leonina saiu do Estádio de Alvalade em direção à Câmara Municipal de Lisboa.