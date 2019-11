Marc Márquez continua a receber carros de borla

Marc Márquez pode ter apenas 26 anos mas já é um dos melhores pilotos da história do Moto GP, com seis títulos mundiais. Este êxito do piloto espanhol em corrida também se tem feito sentir nas sessões de qualificação, valendo-lhe, por diversas ocasiões, a "pole position".

Esta "vantagem" é fundamental para as corridas mas também tem feito com que a BMW se tenha tornado quase "fornecedora" oficial do espanhol. Não percebeu? Nós explicamos. Pela sétima temporada consecutiva Marc Márquez foi o piloto que mais "poles" somou ao longo da temporada, título denominado "BMW M Award" e que durante todos os anos vale um carro novo ao vencedor.

Durante estas sete épocas Marc Márquez já "ganhou" um BMW M3, um M3 CS, um M6 Coupé, um M6 Cabrio, um BMW M2 e um M4 CS, sendo que esta época a "bomba" escolhida foi o novíssimo BMW X4 M Competition de 510 cv.

É o primeiro SUV que o piloto espanhol recebe da mão da M Division da BMW e logo um dos mais potentes do mercado. O X4 M Competition, cujo preço em Portugal arranca nos 133.008 euros, conta com um bloco de seis cilindros em linha M TwinPower Turbo de 3.0 litros que produz 510 cv de potência e 600 Nm de binário máximo.

A potência é enviada às quatro rodas através de uma caixa automática M Steptronic de oito velocidades e distribuída pelas quatro rodas através de um novo sistema M xDrive que lhe permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,1 segundos.

Marquéz, que acabou esta época com 10 "poles" em 19 possíveis, afirmou não ter "palavras por ter recebido este prémio pelo sétimo ano consecutivo". "Estou muito feliz por ter sido o melhor piloto nas qualificações este ano porque não foi mesmo nada fácil. Mal posso esperar por entrar neste carro", atirou o piloto espanhol.

Já Markus Flasch, CEO da BMW M, destacou a qualidade de Márquez e aplaudiu, também ele, esta sequência que começou em 2013: "Ganhar este cobiçado prémio sete vezes seguidas, com um plantel de pilotos de tanta qualidade como o do Moto GP, é um feito excepcional e único. Estamos muito felizes por poder atribuir este exclusivo BMW X4 M Competition como prémio", disse.