Marcel Keizer: "Não é um jogo importante para os pontos, mas é para o prestígio"

Marcel Keizer não tem dúvidas que vai este sábado ao Dragão encontrar uma "equipa bem organizada, muito forte fisicamente, que ainda está a lutar pelo título", mas afirma que o único objetivo do Sporting é vencer."Temos de jogar o jogo como sempre fazemos. Temos de estar focados e concentrados. Os resultados têm estado bem e temos de nos manter no ritmo", afirmou o treinador leonino, sublinhando que este "não é um jogo importante para os pontos, mas é para o prestígio.""O jogo da próxima semana [a final da Taça de Portugal] é mais importante para nós", assumiu Marcel Keizer sem, no entanto, esquecer o último jogo da época na Liga NOS: "Temos de ter a equipa pronta para amanhã e depois para o jogo da Taça."