Marcel Keizer: "Um bom resultado e uma boa exibição durante 70 minutos"

Técnico do Sporting satisfeito com os três pontos conquistados frente ao Rio Ave.

22:21

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, gostou da exibição da sua equipa na vitória deste domingo com o Rio Ave, embora tenha admitido que o cansaço fez-se sentir na ponta final.



Análise ao jogo



"Muito feliz com a exibição, depois do jogo de quarta-feira, terceiro jogo da semana. Um bom resultado e uma boa exibição durante 70 minutos. Nos últimos 20 minutos estávamos completamente sem energia. Os adeptos entenderam que a equipa precisava de energia. Não foi um jogo fácil, no início o Rio Ave jogou bem, mas a qualidade dos nossos jogadores fez a diferença."



Sente falta de Bas Dost?



"Sim, sentimos falta de todos os jogadores que estão lesionados, precisamos de todos mas estamos felizes pelo Luiz Phellype, foi um bom golo".



O que ainda podem os adeptos esperar esta época?



"Temos alguns jogos pela frente, vamos tentar dar o melhor. Há jogo no próximo sábado. No final da época há a final [da Taça de Portugal], por isso ainda há muito para jogar".