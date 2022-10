Marcus Edwards voltou a encantar os ingleses com nova exibição de luxo, desta vez com um golo sobre o Tottenham, o que fez recair os holofotes no extremo que relançou a carreira no Sporting. E pretendentes em Inglaterra parecem não faltar.



Tido como um dos jogadores mais promissores da formação do Tottenham, onde realizou apenas um jogo na equipa principal, Edwards está de volta ao melhor nível.