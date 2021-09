Marko Grujic continua a treinar de forma limitada no FC Porto

O médio sérvio Marko Grujic voltou esta quinta-feira a treinar de forma condicionada no FC Porto, que prepara o clássico com o Sporting, da quinta jornada da I Liga de futebol, agendado para 11 de setembro.De acordo com o boletim clínico dos 'dragões', Grujic esteve integrado na sessão, mas trabalhou de forma limitada, enquanto o guarda-redes Marchesin, a recuperar de lesão, fez tratamento e ginásio.O técnico Sérgio Conceição continua sem poder contar 14 jogadores, todos ao serviço das respetivas seleções. O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, às 10:30, no Olival. O Sporting-FC Porto está agendado para as 11 de setembro, às 20:30, no Estádio José Alvalade.