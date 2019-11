Mathieu é baixa nos convocados do Sporting para Tondela

Mathieu é o principal ausente da lista de convocados divulgada este sábado, com vista ao encontro da 10.ª jornada da Liga NOS, diante do Tondela.O central francês, que atuou 90 minutos nos últimos três compromissos da equipa de Silas, permaneceu em Lisboa, muito provavelmente em gestão de esforço, devendo regressar à convocatória no encontro de quinta-feira, na Noruega, perante o Rosenborg.Para o lugar de Mathieu entra o jovem médio Rodrigo Fernandes.Também o lateral-direito Valentin Rosier, que já falhara o encontro com o Paços de Ferreira, devido a um problema de saúde, volta a ficar fora dos eleitos do treinador leonino.Eis a lista de convocados completa para o encontro de domingo com o Tondela: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa (guarda-redes); Tiago Ilori, Ristovski, Coates, Luís Neto e Borja (defesas); Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís, Rodrigo Fernandes e Doumbia (médios); Rafael Camacho, Luciano Vietto, Jesé Rodríguez; Luiz Phellype e Bolasie (avançados).