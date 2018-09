Mc Gregor e Nurmagomedov trocam ameaças de morte antes de combate

Conferência de imprensa de apresentação de combate de MMA marcada por frases dura e muita tensão.

O combate de MMA (Artes Marciais Mistas) entre o irlandês Conor McGregor e o russo Nurmagomedov está agendado para dia 6 de outubro, mas o combate psicológico já teve início.A conferência de imprensa, realizada em Nova Iorque, mais parecia um daqueles espetáculos do Wrestling, em que os adversários juram ódio mortal entre si, em números encenados.Os ânimos aqueceram, com o episódio do autocarro a estar no centro da polémica. Em abril, o lutador irlandês atacou um autocarro do 'Ultimate Fight Championship' (UFC), que transportava, entre outros, o seu rival Khabib Nurmagomedov."Viste-me no autocarro e fizeste o quê? Nada! Quando eu apareci, foste para o fundo do autocarro e não fizeste nada! Se alguém te agride, tens que ripostar. Por que é que não ripostaste? És um cobarde. Agradeço a Deus por não teres saído do autocarro se não estarias morto", atirou o irlandês.Conor McGregor ofereceu ainda um copo de whisky a Khabib sabendo que o russo é muçulmano: "Sabes que eu não bebo isso. Nunca vou beber isso. Vou-te matar no octógono", disse o russo que levou logo uma resposta de Mcgregor: "Vou dominar a luta e vou fazer a tua cabeça bater no chão".O combate está agendado para 6 de outubro em Las Vegas e marca o regresso de Conor McGregor ao octógono e logo contra o campeão em título de pesos-leves, Khabib Nurmagomedov.