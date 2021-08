Melhor participação de sempre de Portugal nos Jogos Olímpicos

Resultados dos portugueses nos Jogos Olímpicos

Portugal despediu-se dos Jogos Olímpicos com a melhor participação de sempre, resultante das quatro medalhas (uma de ouro, uma de prata e duas de bronze) e os 15 diplomas (atribuídos aos atletas classificados entre o primeiro e o oitavo), o que permitiu somar 78 pontos, mais 27 do que em Atenas 2004 (anterior máximo).Pedro Pablo Pichardo, que este domingo foi o porta-estandarte na cerimónia de encerramento, ganhou a medalha de ouro no triplo salto, Patrícia Mamona foi prata na mesma especialidade, enquanto o judoca Jorge Fonseca (-100 kg) e o canoísta Fernando Pimenta (K1 1000) conseguiram medalhas de bronze. O atletismo voltou a ser a modalidade rainha, pois além das duas medalhas, ainda obteve o 4º lugar de Auriol Dongmo (peso) e o 5º de João Vieira nos 50 km marcha.