No ano passado, quando estive para sair, sabia o que iria dizer, agora não. Estava convencido de que iria continuar aqui, em casa, era o que queria, mas hoje tenho de dizer adeus.” Foi desta forma que Lionel Messi se despediu ontem do Barcelona.









Em Camp Nou, era esperado por centenas de adeptos que não quiseram perder a oportunidade de fazer uma última homenagem ao craque. Depois do carinho, chegou a hora de dizer adeus. Ao lado de todos os troféus conquistados e acompanhado pela mulher e os filhos, o internacional argentino não conteve as lágrimas na conferência de imprensa. Ainda antes das justificações, já chorava. Teve de ser acudido pela mulher, que lhe deu um lenço para limpar as lágrimas que lhe iam escorrendo do rosto. Ao mesmo tempo, Joan Laporta, presidente do Barça, e os ex-colegas de equipa aplaudiam o jogador, de 34 anos.





Leia também "Não estou preparado para isto": Messi despede-se do Barcelona após 21 anos ao serviço do clube Na hora de segurar o choro e proferir as primeiras palavras, Messi confessou estar orgulhoso da sua passagem pelo clube espanhol. “Dei tudo por esta camisola, do primeiro dia até ao último. Gostava de me ter despedido de outra maneira, com as pessoas no estádio, ouvir o carinho do público uma última vez. Espero poder voltar a fazer parte deste clube”, revelou, ainda antes da emoção apoderar-se novamente do craque argentino, enquanto voltava a ser ovacionado de pé pelos antigos colegas. Seguiram-se as justificações. Messi explicou que estava disposto a diminuir o ordenado em cinquenta por cento, mas que ainda assim não foi possível renovar com o Barcelona: “O contrato estava fechado, não havia mais nada a fazer. Fizemos tudo o que era possível.”

O divórcio está consumado, depois de 21 anos a vestir as cores dos catalães. Agora, segue-se uma nova história de amor. “[O PSG] é uma possibilidade. Recebi muitas chamadas de clubes interessados, mas não tenho nada fechado”, garantiu Messi, revelando de seguida que quer “continuar a carreira a ganhar títulos”.



Jogador faz hoje exames no PSG

Apesar de ter garantido que ainda não chegou a acordo com qualquer clube, Messi está prestes a assinar pelo PSG. Segundo o jornal francês ‘L’Équipe’, o argentino faz hoje exames médicos e o acordo será oficializado a qualquer momento. Segundo a mesma fonte, Mauricio Pochettino, técnico dos parisienses, falou com o craque para convencê-lo a ir para a sua equipa. O avançado vai assinar por duas épocas, com mais uma de opção, e ganhará 40 milhões de euros líquidos por ano.