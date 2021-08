"Não estou preparado para isto": Messi despede-se do Barcelona após 21 anos ao serviço do clube

Confirmado o adeus ao Barcelona, anunciado esta semana pelos catalães, Lionel Messi quebrou esta manhã de domingo o silêncio e deu a sua versão dos factos, numa conferência de imprensa aguardada com muita expectativa pelos fãs do clube da Catalunha. O agora ex-jogador do clube entrou na sala de conferência visivelmente emocionado, à semelhança de alguns ex-colegas de equipa."É muito difícil para mim passados tantos anos. Estive aqui a minha vida toda, não estou preparado para isto", começou por dizer Messi, visivelmente emocionado."Vai ser uma mudança difícil, mas temos que a aceitar", explicou aos jornalistas. Relativamente aos melhores momentos no clube, Messi disse que foram "muitos".