Messi deixa FC Barcelona após 21 anos a jogar no clube

Lionel Messi vai deixar o Barcelona, clube espanhol onde chegou com apenas 13 anos. O ponto final de uma história que dura há 21 anos foi dado ontem devido a "obstáculos económicos e estruturais".



"Apesar de ter sido encontrado um acordo entre o Barcelona e Messi, este não poderá ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (Liga espanhola estabeleceu tectos salariais e o Barça só podia gastar 347 milhões de euros). Devido a esta situação, Messi não continuará ligado ao clube. As duas partes lamentam profundamente que os desejos do jogador, bem como do clube, não se possam concretizar", pode ler-se na nota publicada pelo Barcelona.





Lionel Messi, de 34 anos, o único jogador a ganhar seis vezes a Bola de Ouro (Cristiano Ronaldo soma cinco), pode mudar pela primeira vez de clube.A 14 de julho, a imprensa espanhola tinha revelado que o internacional argentino, que ficou livre a 1 de julho, iria prolongar a ligação ao clube ‘culé’ até ao final da época 2025/26, uma renovação que acabou por não acontecer, uma vez que a La Liga não deu o aval. Messi é o jogador mais bem pago do Mundo com 125 milhões de euros (salários, prémios e patrocínios). Atentos à situação, PSG, Chelsea e Man. City surgem como potenciais interessados.Lionel Andrés Messi Cuccittini nasceu há 34 anos (24 junho de 1987) em Rosário (Argentina). Mudou-se para Barcelona com apenas 13 anos, em 2000, e deu início a uma carreira repleta de êxitos. Foi lançado na equipa principal por Frank Rijkaard num jogo particular frente ao FC Porto no Dragão (venceu a equipa de Mourinho por 2-0) , com apenas 16 anos. Passou toda a carreira profissional na Catalunha. É o maior marcador de sempre do clube, com 672 golos em 778 jogos em todas as competições. Ganhou seis Bolas de Ouro (prémio para o melhor jogador), em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016. Ganhou 4 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de clubes, 10 Ligas espanholas, 7 Taças do Rei, 7 Supertaças. Pela seleção argentina tem uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em 2008 e uma Copa América em 2021.