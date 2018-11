Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Messi está de volta para defrontar o Inter

Barcelona e Dortmund podem apurar-se já para os oitavos da Champions.

01:30

Lionel Messi, de 31 anos, recuperou da lesão (braço partido) e está disponível para a viagem do Barcelona a Milão, para defrontar o Inter, na 4ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.



O avançado argentino sofreu a fratura no jogo com o Sevilha, a 20 de outubro, e já treinou sem quaisquer limitações, apesar de ainda restar uma semana e meia para o fim do prazo recomendado para a recuperação.



Em caso de vitória no encontro de hoje, os catalães garantem desde já a passagem para os oitavos de final. No outro jogo do grupo, o Tottenham recebe o PSV com ambas as equipas com apenas um ponto.



Já no Grupo A, o Atlético Madrid recebe o Borussia Dortmund e caso os alemães ganhem também carimbam a passagem à próxima fase. Na outra partida, o Mónaco, que continua a atravessar um mau momento, apesar da chegada do novo técnico Thierry Henry que substituiu Leonardo Jardim, joga em casa com o Club Brugge.



Num dos grupos mais equilibrados da competição, Nápoles e Paris Saint-Germain medem hoje forças, no San Paolo, com os italianos a terem a vantagem de um ponto sobre os franceses, no Grupo C.



O Livepool lidera a tabela classificativa, mas também com apenas um ponto de vantagem sobre os napolitanos. A equipa de Jürgen Klopp desloca-se a Belgrado para defrontar o Estrela Vermelha.



Real mais milionário

O Real Madrid renovou o contrato publicitário com a Adidas, no valor de 1100 milhões de euros, válido por dez anos (de 2020 a 2030). Florentino Pérez coloca os merengues no topo do ranking de patrocínios de marcas desportivas.



A camisola dos merengues vai ser a mais cara do mundo do futebol, reforçando aos blancos o estatuto de um dos clubes mais ricos do Mundo.



Apesar da crise desportiva, que levou ao despedimento de Julen Lopetegui do cargo de treinador, a nível económico o Real continua na mó de cima. Há duas semanas, os resultados do exercício 2017/18 foram aprovados em AG.