Messi falha jogo com Montpellier e está em dúvida para a Liga dos Campeões

O argentino Lionel Messi vai falhar o jogo do Paris Saint-Germain com o Montpellier, da oitava jornada da Liga francesa de futebol, uma vez que continua a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, anunciou esta sexta-feira a equipa parisiense.

Segundo o boletim clínico do PSG, Messi vai falhar o segundo jogo consecutivo da equipa francesa, apesar de já realizar exercícios de corrida, sendo reavaliado no domingo, dois dias antes do jogo frente ao Manchester City, da Liga dos Campeões.

O internacional argentino sofreu uma contusão óssea no joelho esquerdo na partida frente ao Lyon e tem estado a recuperar. Entregues do departamento médico do PSG, que conta com os portugueses Danilo Pereira e Nuno Medes, estão também Marco Verratti, Sergio Ramos e Ismaël Gharbi.

Desde que trocou o FC Barcelona pelo PSG, Messi alinhou em apenas três partidas pelos franceses, duas no campeonato e uma na Liga dos Campeões.