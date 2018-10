Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Luís e Nani chamados por Peseiro para jogo na Ucrânia

Jovem estreia-se e o capitão regressa às chamadas do treinador leonino.

11:25

Miguel Luís, jovem de 19 anos inserido no grupo de trabalho do Sporting no início da época, e Nani, o capitãpo da equipa que falhou o encontro com o Marítimo depois de um diferendo com o treinador, foram convocados por José Peseiro para deslocação à Ucrânia.



Esta quinta-feira, os leões defrontam Vorskla Poltava, na segunda jornada daLiga Europa.



A equipa parte esta quarta-feira, ao meio-dia, e José Peseiro fala aos jornalistas também esta quarta-feira, às 18 horas.



Eis os 20 convocados



Guarda-redes: Salin, Renan e Diogo Sousa



Defesas: Coates, Jeferson, André Pinto, Rsitovski e Bruno Gaspar



Médio: Bruno Fernandes, Acuña, Petrovic, Gudelj, Nani e Miguel Luís



Avançados: Montero, Carlos Mané, Raphinha, Diaby, Jovane e Elves Baldé