Miguel Oliveira em 16.º no Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na 16.ª posição o Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, a 12.ª prova da temporada, que foi ganha pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha).

O piloto de Almada, que partiu do 20.º lugar da grelha, concluiu as 20 voltas a 22,022 segundos de Fábio Quartararo, que bateu o espanhol Alex Rins (Suzuki) por 2,663 segundos, e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) por 4,105 segundos.

Com estes resultados, Fábio Quartararo alargou a vantagem no Mundial, com 206 pontos, enquanto Miguel Oliveira não somou pontos nesta prova.

Oliveira terminou a um segundo do 15.º lugar, o último que atribui pontos.

O piloto português sentiu dificuldades ao longo de todo o fim de semana para conseguir tração no asfalto britânico, sobretudo com o acelerador aberto.

O espanhol Pol Espargaró (Honda) foi o primeiro líder, durante as primeiras quatro voltas. Foi quanto demorou a Quartararo até chegar à frente da corrida, para não mais ceder o comando.

O arranque ficou marcado pelo toque entre os espanhóis Jorge Martin (Ducati) e Marc Márquez (Honda), que terminou com os dois pilotos na gravilha, fora de prova.

Miguel Oliveira fez uma corrida em crescendo, ficando a menos de dois segundos do 14.º lugar.

Com estes resultados, Fábio Quartararo cimentou ainda mais a liderança do campeonato, tendo, agora, 206 pontos, contra os 141 do espanhol Joan Mir (Suzuki), que hoje foi apenas nono classificado.

O francês Johann Zarco (Ducati) é terceiro, com 137 pontos, depois de ter terminado em 11.º. Miguel Oliveira mantém o oitavo lugar, com 85 pontos.

A próxima ronda será o GP de Aragão, em 12 de setembro, onde o italiano Andrea Dovizioso fará a sua estreia com uma Yamaha da Petronas, depois de hoje a marca japonesa ter confirmado a promoção do italiano Franco Morbidelli à equipa oficial, onde vai substituir o espanhol Maverick Viñales.