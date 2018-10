Miguel Oliveira termina GP do Japão em quarto e fica mais longe do título de Moto2

Português está a 35 pontos do primeiro lugar do Mundial de Moto2.

Por Lusa | 05:22

O português Miguel Oliveira, em KTM, ficou este sábado mais longe do título mundial de Moto2 ao terminar o Grande Prémio do Japão na quarta posição, a mais de cinco segundos do vencedor, o francês Fabio Quartararo (Speed Up).

O piloto português, que saiu da nona posição da grelha, ainda conseguiu recuperar até à quarta posição, mas perdeu mais sete pontos para o líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que foi segundo.

Miguel Oliveira está agora a 35 pontos do primeiro lugar do Mundial de Moto2, quando ficam a faltar três corridas para terminar o campeonato. A próxima prova é o GP da Austrália, no próximo domingo.