Miúdo que invadiu relvado para tirar selfie com Depay impedido de entrar em estádios por 5 anos

No sábado, depois do jogo com o Montenegro, que a Holanda venceu por 4-0, um grupo de adeptos aventurou-se, fintou a segurança e invadiu o relvado do Philips Stadion em busca dos seus ídolos, à procura de um autógrafo ou uma selfie. Um deles foi o pequeno Amin Aktaou, um miúdo de 13 anos que se celebrizou no país por ter conseguido precisamente uma fotografia com Memphis Depay, o herói dessa partida, com dois golos. No dia seguinte, Amin era já uma figura pública, foi 'chamado' a vários programas de televisão para contar a sua história e mostrar vezes sem conta a selfie que guardará para sempre. O problema veio depois.Amin não se escondeu, assumiu o 'crime' e a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) não teve outro remédio para lá de fazer cumprir a lei. Entrou em contacto com os seus pais e informou-os que o pequeno adepto, tal como todos os outros que invadiram o relvado, tinha sido sancionado com uma punição de proibição de entrar em estádios nos próximos cinco anos. A pena, por ser a primeira violação, poderá ser reduzida para 15 meses, com 45 de pena suspensa. E há ainda uma multa a pagar. Normalmente este tipo de ações é sancionada em 450 euros, mas como se tratava de um menor, a KNVB fez um 'desconto' e reduziu-a para 100€."Invadir o relvado é algo proibido, seja para jovens como para maiores de idade, antes, durante ou depois. Isto porque este tipo de atos pode causar situações desagradáveis e pouco seguras. Não é permitido, mesmo que não tenhas qualquer outra intenção, como felizmente aconteceu no sábado. Mas os stewards não conseguem avaliar as intenções das pessoas no momento, mas também porque este tipo de atos serve para incentivar outros a fazê-lo", justificou a KNVB no seu comunicado.Quanto a Amin, não se mostra minimamente arrependido... "Só vives uma vez, daí tê-lo feito. Seria uma pena se fosse impedido de entrar num estádio, mas pelo menos tenho uma selfie com o Memphis", disse o miúdo, em declarações à NOS.