Mónica Mendes: “Será um enorme desafio”

Defesa é uma das armas portuguesas contra as norte-americanas.

"Elas têm jogadoras com uma mentalidade muito profissional, que competem desde os quatro ou cinco anos. Será, sem dúvida, um enorme desafio", disse a defesa Mónica Mendes, na antevisão do jogo de preparação da seleção portuguesa de futebol feminino frente aos Estados Unidos, no Estádio António Coimbra da Mota (Estoril).



A avançada Laura Luís revelou o desejo de defrontar a atual campeã mundial. "É um sonho jogar frente à seleção dos Estados Unidos. É simplesmente a melhor seleção do Mundo. Espero que seja um bom jogo e uma boa experiência para nós. Temos de encarar o jogo com humildade".



O jogo vai ter transmissão em direto na CMTV, amanhã, às 18h00.