Moreira volta para a baliza do Benfica na próxima temporada

Boa relação com o presidente Luís Filipe Vieira e com os adeptos facilitou o acordo.

09:19

José Moreira vai regressar ao Benfica na próxima temporada como terceiro guarda-redes, apurou o CM.



O jogador, de 36 anos, que representou nas duas últimas temporadas o Estoril, está de volta ao clube que o formou e que representou durante 13 anos (entre formação e equipa principal). Com Paulo Lopes a deixar as balizas para ocupar um lugar na estrutura, o Benfica encetou conversações com Moreira para o regresso.



O jogador sempre manteve uma excelente relação com o presidente Luís Filipe Vieira bem como com os adeptos do clube encarnado pelo que o acordo foi fácil de ser alcançado.



Para a baliza as águias contam com três guarda-redes: Bruno Varela, Svilar e o recém-contratado Vlachodimos. Contudo um deles não deve fazer parte do plantel às ordens de Rui Vitória para a próxima época.



No que a reforços diz respeito, o Benfica está muito perto de fechar a contratação do avançado Nicolás Castillo, 25 anos, que atua nos mexicanos do Pumas, equipa pela qual marcou 18 golos nas 32 partidas efetuadas na época que está a acabar.



A entrada do mexicano não invalida a contratação do argentino Ferreyra, jogador que está em final de contrato com os ucranianos do Shakhtar. O Benfica quer assim reforçar o ataque para precaver as possíveis vendas do suíço Seferovic e do mexicano Raúl Jiménez.



Por horas estará também a contratação do defesa-esquerdo espanhol Aaron Martin, que alinha no Espanyol.