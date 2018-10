Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Marinho, jovem jogador do Ramaldense

Clube homenageou o futebolista nas redes sociais.

07:46

Marinho, jovem futebolista do Ramaldense, morreu esta sexta-feira.



O clube informou os adeptos e homenageou o jogador através das redes sociais.



"Hoje a nossa familia ficou mais pobre. Marinho deixou nos", começou por escrever o clube de Ramalde, no distrito do Porto.



"Obrigado pelo teu empenho, dedicação e pelo teu amor pelas nossas cores que continuarão a ser a tuas. Descansa em paz amigo", pode ainda ler-se.