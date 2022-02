Morreu Rolando, capitão do FC Porto e jogador da seleção nacional na década de 60

José Rolando Andrade Gonçalves faleceu este domingo aos 77 anos. As causas da morte do ex-capitão do FC Porto ainda não conhecidas.Rolando, como era conhecido no meio futebolístico, jogou no emblema azul e branco nas décadas de 60 e 70, jogando ainda pela seleção nacional.O FC Porto já reagiu ao falecimento nas redes sociais.