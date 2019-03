Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição abalado em conferência de imprensa devido a morte de cunhado

Treinador fez curta declaração após o jogo com a Roma.

O treinador do FC Porto fez esta quarta-feira apenas uma curta declaração no final do jogo com a Roma (3-1), dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, devido a um falecimento de um familiar próximo.



"Jogo fantástico da minha equipa, jogadores estão de parabéns, tudo o que foi preparado em termos estratégicos os jogadores perceberam o que tínhamos de fazer para criar situações de golo, e quando não tínhamos a bola, essa consistência foi muito importante para nós", disse apenas Sérgio Conceição.



No final da declaração do técnico, um elemento da estrutura do FC Porto revelou que um familiar próximo do treinador tinha falecido, e que o técnico acedeu a fazer a curta declaração por respeito aos elementos da comunicação social que o aguardavam na sala de imprensa.



Segundo apurou a Agência Lusa, junto de fonte do FC Porto, foi um cunhado do treinador do FC Porto que faleceu na quarta-feira.



O treinador da Roma, Eusébio Di Francesco, não prestou declarações à comunicação social em conferência de imprensa, não tendo sido prestado qualquer esclarecimento sobre a sua ausência.



O FC Porto venceu quarta-feira os italianos da Roma, por 3-1, após prolongamento, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, assegurando a passagem à fase seguinte da competição.