Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Movimento leonino diz que "Bruno de Carvalho só poderá recandidatar-se ao clube em 2026"

"Leais ao Sporting" dramatiza voto na AG do Sporting marcada para este sábado.

19:02

Bruno de Carvalho partilhou na sua página pessoal no Facebook um comunicado do movimento "Leais ao Sporting" que alerta para a eventualidade de o próprio só poder vir a recandidatar-se ao cargo de presidente dos leões em 2026, um cenário que parece confirmar, desde logo, a vontade de Bruno de Carvalho em voltar ao clube antes desse momento.



O ex-líder dos leões foi suspenso por um ano e a Assembleia Geral convocada para este sábado irá decidir se confirma ou retira a pena aplicada. Na votação não estará em causa qualquer voto em torno de uma eventual futura expulsão, apenas a suspensão por um ano, mas o grupo de apoio a Bruno de Carvalho dramatiza a importância do voto na AG nessa perspetiva.



"A AG de dia 15 é fundamental. Não se trata de um mero voto numa suspensão ou não. Envolve uma mensagem clara que os sócios queiram deixar para o processo ainda em curso, que visa a expulsão de sócio de Bruno de Carvalho. Em segundo lugar os sócios, ao votar a favor da suspensão, têm de ter a noção que, com esse ato, Bruno de Carvalho só poderá recandidatar-se ao clube em 2026! Isto acontece pela regra dos cinco anos ininterruptos de pagamento de quotas", alerta ainda o comunicado que Bruno partilhou no Facebook.



O movimento espera uma "grande AG, elevada, mas que demonstre a gratidão pelo rumo percorrido" no consulado de Bruno de Carvalho. "Dos 18 aos 100 anos todos os associados têm de demonstrar união e militância em torno de um caminho que nos trouxe de volta o respeito de todos, e a nossa dignidade e identidade", concluem o "Leais ao Sporting."