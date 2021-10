Mulher de Kobe Bryant conta como soube do acidente que matou ex-jogador da NBA e a filha

Vanessa Bryant, mulher de Kobe Bryant, foi sujeita a um interrogatório no âmbito do processo que ela própria intentou contra o condado de Los Angeles, depois de terem sido divulgadas fotografias do local da queda do helicóptero onde morreu o marido e a filha, Gianna. E contou como se inteirou do acidente.Ryan Young descreveu no site 'Yahoo Sports' o testemunho da mulher da antiga estrela da NBA. "A Vanessa estava em casa com as filhas mais novas quando um assistente da família lhe bateu à porta, por volta das 11h30 da manhã. Ele disse-lhe que o Kobe e a Gianna estavam envolvidos num acidente de helicóptero, mas que as primeiras informações davam conta que cinco pessoas tinham sobrevivido."Vanessa pensou que o marido e a filha estavam vivos, provavelmente a ajudar as outras vítimas. Tentou telefonar a Kobe, mas foi aí que começou a receber notificações no telemóvel com notícias da morte do marido.Ela quis então ir ao local, inicialmente dirigiu-se a um aeroporto, para viajar de helicóptero, mas não foi autorizada a voar, devido às más condições do tempo.Dirigiu-se então, acompanhada pelo diretor geral dos Lakers, Rob Pelinka, à esquadra de Malibú, onde "ninguém respondia" às suas perguntas sobre o que tinha acontecido.Depois, contou que um oficial de justiça entrou no local e confirmou que Kobe e Gianna estavam entre os mortos.A 26 de janeiro de 2020 Kobe Bryan, a filha Gianna, de 13 anos, e mais 7 pessoas morreram na sequência da queda do helicóptero em que seguiam, nos arredores de Los Angeles.