Mulheres dos jogadores portugueses incansáveis no apoio à Seleção

Um espetáculo dentro e fora de campo. Portugal voltou a defrontar a França num jogo de futebol intenso (cinco anos depois da final do Europeu) e, mais uma vez, a beleza do desporto-rei esteve bem patente nas bancadas.









Numa partida que tanto poderia dar o primeiro lugar como atirar a equipa das Quinas para fora do Europeu, mas que acabou por dar a qualificação, até Georgina Rodríguez, namorada de CR7, respondeu à chamada pela primeira vez desde o início da competição, ela que tem andado ocupada com as gravações de um reality show.



A espanhola, que surgiu no jogo acompanhada por Cristianinho, não passou despercebida nas bancadas do Puskás Aréna graças a um generoso decote.