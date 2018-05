"Custa-me deixar de fora aqueles que estiveram no Europeu", diz Fernando Santos

Selecionador diz que agressões de que foram alvo jogadores do Sporting não têm impacto para o Mundial.

Por Lusa | 17.05.18

O selecionador Fernando Santos afirmou esta quinta-feira que foi "humanamente difícil" escolher os 23 jogadores que vai levar ao Mundial2018 de futebol, um grupo que vai estar na Rússia para "honrar e servir bem" Portugal.



"Humanamente, foi difícil fazer esta escolha. Custa-me deixar de fora aqueles que estiveram no Europeu e que ainda estão no ativo, custa-me deixar de fora aqueles que estiveram connosco na qualificação. Humanamente, é sempre difícil", afirmou Fernando Santos.



O selecionador nacional falava na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados de Portugal para o próximo campeonato do Mundo, que arranca a 14 de junho e fecha a 15 de julho, na Rússia.



"A escolha foi esta e agora o mais importante é 'nós'. Portugal conquistou o Euro com a palavra 'nós' e é nesse 'nós' que nos vamos centrar para honrar e servir bem o nosso país no Mundial", disse o técnico, de 63 anos.



A seleção portuguesa começa na terça-feira a preparar a participação no Mundial2018, com um treino na Cidade do Futebol agendado para a tarde, ainda em hora a designar.



Na primeira semana, Fernando Santos não vai contar ainda com o lote de 23 completo, sendo que os jogadores estarão em regime aberto.



Santos diz que agressões no Sporting não têm impacto nos jogadores

Fernando Santos está convicto de que as agressões de que foram vítimas os jogadores do Sporting que integram o lote de convocados para o Mundial2018 não vão refletir-se no seu desempenho na competição.



"Sempre expressei esta ideia: no dia em que chegam à seleção nacional só pensam exclusivamente nela. Conheço-os bem e sei o sentimento que nutrem pelo país e o orgulho em representá-lo. Este episódio não se irá refletir no seu desempenho na seleção", disse o selecionador português durante a conferência de imprensa em que anunciou os 23 convocados para o Mundial2018.



Em relação ao que se passou na Academia de Alvalade, Fernando Santos confessou ter ficado "incrédulo, como qualquer português, quando ouviu as notícias na rádio", e revelou que a sua primeira reação foi ligar ao treinador do Sporting e seu amigo, Jorge Jesus, a quem repudiou o que lhe tinha acontecido e a todos os outros.



"O que aconteceu foi inqualificável. Todos os adjetivos são poucos para qualificar o sucedido", concluiu Fernando Santos.



Os jogadores Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, que integram a lista de 23 convocados para o Mundial2018, estavam na Academia de Alcochete a preparar-se para o primeiro treino com vista à final da Taça de Portugal quando cerca de cinco dezenas de adeptos radicais entraram nas instalações e agrediram jogadores, treinadores e funcionário do Sporting e provocaram outros atos de vandalismo.