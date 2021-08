Muralha de ferro garante milhões de euros ao Benfica

Foi de um clube lutador. O Benfica fez esta terça-feira jus ao seu hino e segurou um valioso empate mesmo reduzido a dez durante cerca de uma hora. Odysseas liderou uma muralha defensiva de soldados que fizeram por merecer a fortuna de uma bola na barra e de 37 milhões de euros no apuramento para a Liga dos Campeões.Jorge Jesus olhou para o que foi a primeira mão e dedicou-se ao estudo de soluções para retirar o à-vontade no corredor central e nas variações de flanco do PSV. Da biblioteca, o técnico trouxe um novo desenho em 3x5x2, com Adel Taarabt a preencher a zona do miolo.E a verdade é que essa gaiola dourada prendeu os movimentos aos tecnicistas holandeses, traídos igualmente pelo excesso de adrenalina com que entraram e que lhes ia tirando discernimento. Contra o sucesso defensivo coletivo, Lucas Veríssimo trouxe os dispensáveis erros individuais - perda de bola aos 8’ e falta para amarelo.Oportunidades só a partir dos 20 minutos e a maior de todas para o Benfica. Magia de Taarabt a libertar-se de adversários numa jogada que, por inépcia do PSV, acaba com Rafa à mercê do golo - um carrinho de Ramalho evitou o 0-1.A seguir, foi Max a atirar ao lado da baliza de Odysseas, antes do minuto 32, que tudo mudou. Veríssimo salta de braços abertos, atinge o adversário e vê o segundo amarelo. Expulso.Golpe duro nos encarnados, que logo tiveram de aguentar, então numa defesa a quatro, os ataques já mais pensados dos holandeses. Madueke, por duas vezes, ameaçou o golo. Rematou ao lado aos 35’ e para defesa de Odysseas aos 42’. Intervalo.Momento para Jesus reorganizar a defesa. Gilberto como terceiro central e Rafa à direita, o que viria depois a mudar com a entrada de Vertonghen. Mais uma vez, consistente organização e Yaremchuk a ameaçar o golo num contra-ataque.Seguiu-se a fase mais crítica. Um erro de Morato deixou dois homens do PSV à solta, só que Zahavi acertou na barra de uma baliza aberta. A fortuna da águia ficou depois bem segura nas respostas de ‘Ody’ a Ramalho (62’ e 77’) e Sangaré (73’). Mas isso foi coisa de meninos quando comparado com o que fez aos 85’ - o grego foi à mitologia numa dupla intervenção que o coloca como o maior dos heróis de Eindhoven, que vão levar a chama imensa à Champions.O guardião grego justificou o nome e vestiu a pele de herói na epopeia benfiquista, que terminou com o apuramento para a Champions. Depois de Lisboa, brilhou em Eindhoven. Salvo melhor opinião... foi mesmo o MVP. Dupla defesa incrível aos 85’. A traição de Lucas.Veríssimo até tem sido um dos melhores do Benfica, mas esta terça-feira ia acabando como o principal responsável de um prejuízo brutal. Se o primeiro amarelo já nasce de uma falha grave, tem de ser muito mais cauteloso no lance que acaba na expulsão.Lucas Veríssimo foi imprudente nos dois lances que ditam a expulsão, mas Slavko Vincic nem sempre manteve o critério, com um exemplo gritante aos 48’ para André Ramalho. Algumas falhas em duelos para falta sobre os benfiquistas.