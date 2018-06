Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Nenhum clube vai contratar jogadores sem falar com o Sporting", diz Carlos Vieira

Vice-presidente fala dos que rescindiram e acredita que alguns possam mesmo voltar.

11:25

Carlos Vieira, vice-presidente do Sporting para a área financeira, acredita que alguns dos nove futebolistas que rescindiram alegando justa causa vão acabar por voltar ao clube.



"Assumindo que as pessoas recuam nas suas atividades, a estabilidade há de vir e permitir-nos-á negociar vendas ou recuperações de dinheiro de jogadores que saíram. Consideramos que foram ilegítimas e ilegais as rescisões. Nenhum clube vai arriscar contratar esses jogadores sem falar com o Sporting. (...) Muitas das coisas vão decidir-se em tribunais arbitrais em que há um modelo de justiça salomónica", afirmou, numa entrevista ao Diário de Notícias.



Confrontado com as palavras de José Maria Ricciardi, que afirmou que o Sporting precisa de 60 milhões de euros, Carlos Vieira confirmou mas deixou acusações ao banqueiro, que diz estar a revelar "informação" confidencial a que teve acesso por ter pertencido a uma comissão do Conselho Leonino: "O revolving de 30 milhões, o empréstimo de 15 a 20 milhões e mais uns pozinhos e chegamos aos 60 milhões. O inconveniente é que, sabendo isso, estão a tentar estrangular-nos para depois porem o pé cá dentro. (...) Fez uma proposta para colaborar com o Sporting e que foi recusada. Percebeu que estava posto de lado e não ia comer uma fatia da tarte."