Neymar na lista do fisco espanhol: jogador deve 34 milhões de euros

Neymar é um dos nomes da lista de devedores do Fisco espanhol. Segundo a lista divulgada esta quarta-feira, o internacional brasileiro deve mais de 34,5 milhões de euros.A autoridade tributária espanhola divulgou esta quarta-feira uma lista de devedores ao Estado, na qual são revelados os nomes de entidades ou indivíduos com dívidas ou multas superiores a um milhão de euros por pagar desde 31 de dezembro de 2019 e Neymar não é o único devedor ligado ao futebol.O Real Murcia surge com uma dívida de 10,7 milhões, enquanto o Hércules deve 3,7 milhões de euros. O Lleida Sportiu tem uma dívida de 1,5 milhões de euros, o Real Jaén 1,2 milhões e o Reus Deportiu 1,1 milhões.Já o antigo futebolista argentino Gabriel Milito, surge nesta lista com uma dívida de 1,8 milhões de euros. Também Sito Pons, antigo campeão do mundo de motociclismo, surge com uma dívida de quase dois milhões de euros.