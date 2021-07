Nuno Mendes de regresso ao Sporting mas ainda a pensar na saída

Nuno Mendes integrou-se esta terça-feira nos trabalhos de pré-época no Sporting, mas a saída deve acontecer até final do fecho do mercado, no próximo mês, apurou oO mercado inglês continua a ser o principal interessado, com o Manchester City à cabeça. Antes do Europeu existiram várias sondagens pelo lateral-esquerdo de 19 anos, mas não chegou à SAD leonina nenhuma proposta concreta.Contudo, isso deve mudar nas próximas semanas. A expectativa é que nos próximos dias comecem a confirmar-se as grandes contratações do ano, o que vai fazer mexer toda a economia do futebol. O City, por exemplo, está em campo para contratar Harry Kane (Tottenham) por valores perto dos 100 milhões, assim como o Chelsea pretende Haaland (Borussia Dortmund).