Nuno Tavares oficializado no Arsenal

É oficial: Nuno Tavares é reforço do Arsenal. O emblema londrino e o Benfica anunciaram este sábado a transferência definitiva do lateral-esquerdo, de 21 anos, que vai envergar a camisola '20' dos gunners.De acordo com o Arsenal, Nuno Tavares assina um "contrato de longo prazo" e vai juntar-se aos novos companheiros de equipa nos próximos dias, depois de ter viajado de Portugal e cumprido, em solo britânico, a quarentena obrigatória devido à Covid-19."O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Arsenal, de Inglaterra, para a transferência do lateral-esquerdo Nuno Tavares a título definitivo.Nuno Tavares ingressou no Benfica em 2015/16, para atuar nos Juvenis. Depois, pela equipa de Juniores participou em 26 jogos do Campeonato Nacional 2017/18, sagrando-se campeão nacional no escalão nessa mesma temporada.O defesa disputou 13 partidas pelo Benfica B em 2018/19 e subiu ao plantel A em 2019/20, tendo alinhado em 16 jogos e apontado um golo. Na temporada 2020/21 foi utilizado em 25 encontros."