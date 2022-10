“O FC Porto foi mamado”: As revelações de Rui Pinto em tribunal

"O FC Porto foi ‘mamado’ e era isso que pretendia falar com Nélio Lucas e ouvir da boca do próprio empresário”, disse esta segunda-feira Rui Pinto no decorrer da segunda sessão do julgamento em que responde, entre outros crimes, por alegada tentativa de extorsão à Doyen.









O criador da plataforma eletrónica de denúncias ‘Football Leaks’ detalhava sobre um encontro com o antigo diretor do fundo de investimento Doyen. “Na minha ingenuidade, não fazia a mínima ideia que o FC Porto tinha este tipo de práticas e, como adepto portista, senti-me traído. O facto de ser adepto do FC Porto e ver-me confrontado com esta situação feriu-me. Nunca pensei que haveria um desvio de fundos a serem entregues ao filho do presidente [Alexandre Pinto da Costa]. Nem queria acreditar”, explicou no Juízo Central Criminal de Lisboa.

Rui Pinto confirmou a criação do email sob o pseudónimo Artem Lobuzov, além de outros endereços, para aceder a diversos sites e explicou depois. Ficou na posse de material que comprometia negócios da Doyen, a quem terá depois proposto receber “entre 500 mil euros e 1 milhão de euros” como contrapartida pelos documentos de que dispunha. “Lamento”, disse emocionado. “Sinto-me envergonhado por esta situação. Custa-me imenso ler este tipo de emails. Hoje em dia não me reconheço nisto. Nunca tive a consciência que aquilo poderia constituir um crime de extorsão. Hoje em dia, reconheço que o comportamento que tive pode ser enquadrado num crime de extorsão na forma atentada.”





Rui Pinto, de 33 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo. Visou entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a FPF e a Procuradoria-Geral da República.