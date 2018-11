Oferta de obrigações do Sporting está a 11 milhões de euros acima do limite máximo

Durante o dia de quarta-feira foram subscritos 4,4 milhões de euros em títulos da SAD 'leonina'.

O período de subscrição do empréstimo obrigacionista da Sporting SAD termina esta quinta-feira às 15h00, estando assegurados no final do dia de quarta-feira 19 milhões de euros (ME) da oferta máxima disponível de 30 milhões de euros.

O administrador financeiro da Sporting SAD, Francisco Salgado Zenha, revelou na quarta-feira à noite, em entrevista à Sport TV, que o empréstimo obrigacionista contava já com quase 19 ME subscritos, tendo assim ultrapassado o valor mínimo de 15 ME que viabiliza a operação.

