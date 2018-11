Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting precisa de 15 milhões de euros até quinta-feira

Saída de jogadores em janeiro depende do empréstimo.

Por Pedro Neves de Sousa | 09:12

O Sporting tem de vender jogadores já em janeiro, se falhar o empréstimo obrigacionista.



A SAD dos leões tem até quinta-feira para encaixar 15 milhões de euros, valor mínimo para emitir a operação financeira, caso contrário terá de obter financiamento de outra forma para evitar o incumprimento do reembolso de 30 milhões de euros já no dia 26.



A venda de jogadores em janeiro está em cima da mesa. O encaixe mínimo ainda não está garantido. Até segunda-feira, foram subscritos 11,5 milhões de euros, ou seja, faltam 3,5 milhões para que a SAD avance com a emissão do empréstimo.



A detenção de Bruno de Carvalho afetou a operação financeira, mas não só. O administrador da SAD com a área das finanças, Francisco Salgado Zenha, revelou ao CM outra razão. "O Sporting desgasta-se mais em guerras internas em vez de se unir." Frederico Varandas soma apelos para a subscrição de obrigações.



Um grupo de notáveis, entre os quais José Roquette e Soares Franco, assinou um manifesto de confiança, "fruto dos acordos que esta direção já fez (Patrício) e perspetiva fazer (Gelson Martins) e jogadores formados em Alvalade".



PORMENORES

Apelo dos jogadores

Wendel, Mané, Ristovski, Raphinha, Nani e Jefferson utilizaram as redes sociais para fazer um apelo à subscrição do empréstimo obrigacionista.



Willliam e Patrício

William Carvalho e Rui Patrício, jogadores que rescindiram contratos com o Sporting na sequência da invasão da academia, revelaram já terem subscrito obrigações.