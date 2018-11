Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raphinha tem recaída e não treina com a equipa do Sporting

Novos exames obrigam a cuidados especiais com extremo.

Por Mário Figueiredo | 08:55

Raphinha teve uma recaída da lesão no adutor da coxa esquerda e esta segunda-feira já não treinou com a equipa do Sporting, fazendo trabalho de recuperação com os restantes lesionados.



O extremo tinha regressado aos treinos sem limitações há mais de uma semana, mas o médico João Pedro Araújo, após assumir o cargo de responsável clínico dos leões e realizar novos exames médicos, determinou que está inapto.



Possivelmente devido a um agravamento da lesão nos últimos treinos.



O mesmo aconteceu com o avançado colombiano Montero. Os dois jogadores foram integrados num programa especial de recondicionamento físico monitorizado.



A cargo do departamento médico continuam o lateral-direito Ristovski (tratamento e trabalho de ginásio) e o médio Battaglia (recuperação após cirurgia ao joelho direito).



Contudo, nem tudo são más notícias para o treinador holandês Marcel Keizer que ontem já contou com o defesa-central Coates sem limitações e totalmente recuperado das dores musculares que o afetaram na semana passada.



Keizer voltou ontem a chamar vários jogadores dos sub-23 para trabalharem com o plantel principal, com destaque para Miguel Luís e Luís Maximiliano (regressaram da seleção de sub-20) e ainda Abdu Conté, Euclides Cabral e Tomás Silva.



Entretanto, Jefferson completou o processo de naturalização e já tem dupla nacionalidade (portuguesa e brasileira). O defesa, de 30 anos, está em Portugal desde 2012 (veio para o Estoril) e ingressou nos leões no ano seguinte.