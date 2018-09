Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leões embalados por Raphinha na Liga Europa

Sporting jogou quanto baste para conseguir vencer o Qarabag em Alvalade.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Sporting entrou a vencer na Liga Europa (2-0) com uma vitória justa, mas sem grandes rasgos, perante um Qarabag acessível.



As duas surpresas de José Peseiro (estreia de Gudelj e Acuña a lateral-esquerdo) deixaram os sportinguistas expectantes. Ambos acabaram por cumprir dando boas indicações para os próximos jogos. O Sporting dominou sempre os azeris do Qarabag, mas as situações de golo foram poucas.



O defesa-central Mathieu foi nos primeiros 45 minutos o mais inconformado. Perigoso nas bolas paradas e até artístico num lance em que Montero tentou marcar de calcanhar.



O conjunto do Azerbaijão só chegava à área dos leões com lançamentos longos para as costas dos defesas, mas Coates e Mathieu mostraram-se sempre atentos, apesar da velocidade do irrequieto Emeghara.



José Peseiro sentiu a incapacidade do Sporting em chegar com perigo à área contrária. Ao intervalo, mudou Raphinha e Nani de flancos. Consequência praticamente imediata: Bruno Fernandes abriu para Nani na direita, que cruzou rasteiro para a entrada de rompante de Raphinha. O brasileiro está num bom momento (apontou o segundo golo consecutivo). Estava feito o mais difícil para os leões, apesar de logo a seguir Gudelj ter assustado Salin (entregou a bola a Emeghara, que desperdiçou uma boa chance).



O golo tranquilizou os leões que baixaram de intensidade. Tanto que permitiram à equipa azeri subir as linhas e passar a jogar mais no meio-campo leonino.



Aos 73 minutos, uma má notícia para os leões. O central Mathieu (que regressou ontem de lesão) sentiu uma dor no pé esquerdo e acabou substituído. Vai ser reavalidado, mas deve falhar o próximo jogo do campeonato, na segunda-feira com o Sporting de Braga.



Até final, dois lances dignos de registo. Bruno Fernandes cruzou na perfeição para a cabeça de Ristovski, mas a bola saiu ligeiramente ao lado da baliza de Wagner (guarda-redes que já passou por Portugal). Depois, foi o 2-0. Montero deu um nó cego a um defesa azeri e deu para Raphinha, que assistiu o recém-entrado Jovane a sentenciar a partida.



O Sporting acabou por fazer aquilo que lhe competia: vencer um adversário mais fraco e assim colar-se ao Arsenal na liderança do grupo. Hoje arranca a preparação do próximo jogo da Liga, esse sim um duro teste às capacidades do Sporting: no terreno do Sp. Braga.



"PODÍAMOS TER MARCADO MAIS"

José Peseiro não tem dúvidas de que o triunfo do Sporting é justo e até admite que a equipa podia "ter feito mais dois ou três golos". "Nunca desesperámos e mantivemos o equilíbrio até chegarmos aos golos", disse o técnico leonino.



ANÁLISE

Raphinha e Acuña

O brasileiro ex-V. Guimarães dá a José Peseiro o que Nani nesta altura não dá: velocidade no flanco e competência na cara do golo. O argentino que já tinha sido lateral na era Jorge Jesus cumpriu na integra e deve ter afastado em definitivo Jefferson.



Desespero atacante

Com Bas Dost ainda sem data para o regresso, ter Montero a este nível deve ser uma autêntica dor de cabeça para Peseiro. Um avançado que não marca é sempre alvo de contestação. Valeu a intervenção decisiva no 2-0, já perto dos 90’.



Erro logo a abrir

O jovem árbitro francês de apenas 29 anos falhou logo aos 6 minutos quando não viu um agarrão de Kuba sobre Raphinha na área do Qarabag. De resto, bom acompanhamento dos lances e boas decisões no aspeto disciplinar.