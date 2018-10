Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Os hipócritas não disseram uma palavra quando a claque deles matou um italiano", diz Francisco J. Marques

Grupo de adeptos dos Super Dragões marcou sábado presença junto da recém-inaugurada loja do Benfica no Marshopping.

10:01

A posição do Benfica sobre a invasão de um grupo de cerca de 20 adeptos do FC Porto, no qual estava integrado Fernando Madureira, à loja no Mar Shopping mereceu um uma resposta por parte de Francisco J. Marques no Twitter.



"Os hipócritas não disseram uma palavra quando a claque deles matou um italiano adepto do Sporting, mas sobre esta violência à vista na fotografia são implacáveis. Bem, para ser verdadeiro, não é de serem implacáveis que estão acusados é mesmo de serem corruptos", disse o diretor de comunicação do FC Porto, acrescentando: "E antes que as virgens ofendidas se sintam violadas, preferia que esta visita não tivesse acontecido".



Um grupo adeptos dos Super Dragões marcou sábado presença junto da recém-inaugurada loja do Benfica no Marshopping, em Matosinhos, situação que gerou desconforto junto dos responsáveis do espaço e motivou a mobilização de cerca de nove elementos do corpo policial da PSP.



Segundo testemunhas no local, identificados com camisolas alusivas ao clube, os adeptos azuis e brancos invadiram a loja do rival, tentaram colocar adereços referentes aos dragões e entoaram músicas, tanto de apoio ao FC Porto, como a visar o Benfica. Isto antes de posarem para uma foto partilhada nas redes sociais.



Questionado pelo nosso jornal sobre o sucedido, Fernando Madureira disse não entender as razões que motivaram a chamada da polícia. "Não se passou nada. "Ninguém partiu nada, ninguém agrediu ninguém. Temos o direito a passear num centro comercial", começou por dizer, garantindo que esta não foi uma ação concertada. "Foi uma situação circunstancial, estamos no Porto, a nossa cidade", acrescentou.



Ainda de acordo com o líder dos Super Dragões, este é um espaço muito frequentado por elementos afetos à claque. "Paramos ali muitas vezes. Há muitos que ali trabalham", concluiu.



Em reação aos acontecimentos, fonte do Benfica referiu a Record que "o crime organizado manifesta-se de diversas formas, desde o roubo de correspondência privada, passando pelas ameaças e coação a agentes desportivos, e agora por provocações e distúrbios em espaços comerciais de outros clubes", classificando este ato como "lamentável".