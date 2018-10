Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Super Dragões intimidam benfiquistas em shopping

Vinte membros dos Super Dragões, incluindo ‘Macaco’, foram à nova loja do Benfica.

Por Aureliana Gomes e Paulo Jorge Duarte | 09:17

Duas dezenas de membros dos Super Dragões, claque legalizada do FC Porto, entre eles o cabecilha Fernando Madureira ‘Macaco’, causaram pânico, este sábado à tarde, no MarShopping, em Matosinhos. Concentraram-se em frente à loja do Benfica, inaugurada na sexta-feira na superfície comercial, entraram e por lá ficaram durante uma hora.



Além de entoarem cânticos provocatórios alusivos ao processo judicial E-Toupeira [em que a Benfica SAD é arguida], os adeptos azuis-e-brancos, vestidos com as cores do clube, tiraram fotografias de grupo à porta da loja e junto aos equipamentos dos encarnados. Uma das fotografia foi depois partilhada por Fernando Madureira nas suas redes sociais.



Ao que o CM apurou, a chegada dos Super Dragões ao local causou alarido e medo junto de lojistas e clientes. A nova loja do Benfica fica situada na zona de vestuário de crianças, o que gerou receio em quem por ali passava. Comerciantes equacionaram a possibilidade de fechar. Mesmo na loja do Benfica, essa hipótese foi colocada pela segurança do centro comercial e do estabelecimento, tendo em vista evitar possíveis confrontos. No entanto, o local manteve-se aberto durante a tarde.



A PSP foi chamada logo que os adeptos portistas se concentraram à porta. Mais de uma dezenas de polícias posicionaram- -se, fortemente armados, para assegurar a segurança de lojistas e clientes.



"Temos direito a passear no shopping"

"Ninguém partiu nada, ninguém agrediu ninguém, podem perguntar a quem lá esteve. Temos o direito a passear num centro comercial, não é proibido", referiu Fernando Madureira, ao Record. "É a coisa mais natural passar por um local com benfiquistas e gritar ‘E-Toupeira’. Não houve agressões nem confrontos, não sei porque veio tanta polícia", disse ao CM Álvaro Correia, elemento dos Super Dragões.



"Há 40 anos que moro nesta zona e há muito tempo que venho ao shopping. A loja é que é nova, não somos nós", frisou.



