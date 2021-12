Um ataque cirúrgico e violento levou o terror à casa de Otamendi na madrugada desta segunda-feira. O jogador do Benfica foi surpreendido assim que abriu o portão da vivenda no condomínio privado da Herdade da Aroeira por um grupo composto por cinco homens estrangeiros. Teve um cinto à volta do pescoço e as mãos amarradas, o que impediu qualquer reação do argentino.