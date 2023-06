Owen Lightfoot (Maglia Tecnosylva) venceu na sexta-feira a segunda etapa do GP CMTV/Volta a Portugal do Futuro.O ciclista britânico de 19 anos impôs-se na chegada a Castelo Branco (tirada de 140,7 km iniciada em Figueiró dos Vinhos) após integrar a fuga do dia, formada a 70 quilómetros da partida, batendo o português François Vie (Credibom/LA Alumínios), que foi segundo.O espanhol Sergi Darder (High Level) mantém a liderança.Este sábado realiza-se a 3.ª etapa entre Sernancelhe e S. Pedro do Sul (127,5 Km).