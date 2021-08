O Paços de Ferreira deu hoje um passo importante para marcar presença na fase de grupos da Liga Conferância Europa em futebol, ao vencer na receção aos ingleses do Tottenham por 1-0.Os pacenses beneficiaram do golo marcado em cima do intervalo (45 minutos) pelo jogador brasileiro Lucas Silva e vão agora defender essa magra vantagem sobre a equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo.O jogo da segunda mão está marcado para a próxma quinta-feira (26 de agosto), em Londres.Em atualização