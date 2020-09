Paris Saint-Germain empresta guarda-redes Aréola ao Fulham por uma temporada

O guarda-redes francês Alphonse Aréola vai jogar no Fulham, recém-promovido à primeira liga inglesa de futebol, até junho de 2021, por empréstimo do Paris Saint-Germain, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes.

Esta é a segunda cedência consecutiva do guardião, de 27 anos, depois de na época passada ter representado os espanhóis do Real Madrid, clube pelo qual cumpriu apenas nove jogos.

O Fulham fica com a opção de compra do guarda-redes quando o empréstimo terminar, em 30 de junho de 2021.

"Estou muito feliz por estar tudo concluído. O Scott Parker [treinador do Fulham] ligou-me e tive a boa sensação de que ele me queria realmente. O Fulham é um clube histórico de Londres e ouvi muito sobre este estádio. Quero trazer a minha energia e fazer de tudo para que esta equipa se mantenha onde deve estar", disse Aréola, citado pelo sítio oficial do clube na Internet.

Nos 'cottagers', vai ser companheiro do português Ivan Cavaleiro e poderá ser opção no sábado, no encontro de abertura da edição 2020/21 da Premier League, diante dos também londrinos do Arsenal.