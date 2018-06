Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paris Saint-Germain quer Alex Telles

Antero Henrique volta à carga pelo defesa-esquerdo.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Paris Saint-Germain (PSG) vai voltar à carga para contratar o defesa esquerdo Alex Telles ao FC Porto, garante o jornal francês ‘L’Equipe’.



A formação parisiense espera vender Yuri Berchiche ao Athletic Bilbao por 20 milhões de euros, verba que será aplicada na contratação do italo-brasileiro.



Antero Henrique, antigo administrador da SAD portista e atual diretor desportivo do PSG, não esconde a sua admiração pelas características de Alex Telles. Foi o rei das assistências na Liga portuguesa, com um total de 13 em 30 jogos e ainda registou três golos.



O defesa-esquerdo tem contrato com o FC Porto até 2021 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, mas o negócio poderá ficar concluído por uma verba a rondar os 30 milhões de euros.



Os dragões podem assim fazer um importante encaixe financeiro. Além disso podem fazer regressar o mexicano Layún que esteve emprestado ao Sevilha na segunda metade da última temporada. O lateral tem estado em destaque no Mundial que decorre na Rússia e os pretendentes podem aumentar.



Além do PSG, também o Chelsea já mostrou interesse na contratação do jogador, mas o bom relacionamento de Antero Henrique com o FC Porto pode agilizar as negociações e colocar o atleta em França.



PORMENORES

54 milhões de euros

Os dragões encaixaram 54 milhões de euros com a vendas de Dalot (Man. United) por 20 milhões, Ricardo Pereira (Leicester) por 22 e Boly (Wolverhampton) por 12.



Inter atento a Brahimi

Brahimi está a ser cobiçado pelo Inter de Milão, mas os dragões só admitem negociar pela cláusula de 60 milhões de euros.



Dois reforços

Até agora, os dragões contrataram dois jogadores: João Pedro (Palmeiras) e Saidy Janko (Saint-Étienne).