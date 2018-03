Paulo Gonçalves esteve na Luz a ver jogo com Desportivo das Aves

Assessor da SAD do Benfica está indiciado por corrupção ativa e quatro crimes de violação do segredo de justiça.

O assessor da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves, um dos arguidos do processo E-Toupeira, esteve este sábado na Luz, adianta a revista Sábado . O dirigente assistiu à vitória dos "encarnados" por 2-0 frente ao Desp. Aves, em jogo da 26 jornada da I Liga.Na terça-feira, a Polícia Judiciária (PJ) deteve Paulo Gonçalves e o funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça José Silva, por suspeitas de violação do segredo de justiça, corrupção, um crime informático de acesso ilegal e um de favorecimento pessoal, depois de ter realizado 30 buscas nas áreas de Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa, que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios.A investigação, iniciada há quase meio ano pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, averigua "o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários".Após a detenção de Paulo Gonçalves, o Benfica assumiu a confiança de que o seu assessor jurídico vai "provar a legalidade dos seus procedimentos".Após o primeiro interrogatório judicial, Paulo Gonçalves, que está indiciado por corrupção activa e quatro crimes de violação do segredo de justiça, estes em co-autoria com o técnico informático José Silva, ficou proibido de contactar com os outros quatro arguidos do processo, de acordo com o despacho da juíza Cláudia Pina.José Silva, que ficou em prisão preventiva, está indiciado de um crime de corrupção passiva, favorecimento pessoal, peculato, burla informática, falsidade informática, nove crimes de acesso ilegítimo e mais quatro crimes de violação de segredo de justiça, estes em co-autoria com Paulo Gonçalves.