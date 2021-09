Pedro Santos é o primeiro português a conquistar troféu 'Campeones Cup' na América do Norte

O extremo Pedro Santos, de 33 anos, tornou-se, na madrugada desta quinta-feira, o primeiro português a conquistar a Campeones Cup, competição ao jeito de supertaça entre os vencedores das ligas dos Estados Unidos da América (MLS) e do México (Liga MX).

O jogador foi titular e fez os 90 minutos na vitória dos norte-americanos Columbus Crew sobre os mexicanos do Cruz Azul, por 2-0, com golos de Bryan Angulo e Jonathan Mensah.

Depois de vencer a MLS, e já com duas taças no currículo (Roménia, ao serviço do Astra Giurgiu, e Portugal, pelo Sp. Braga), o atleta levou a bandeira portuguesa para o momento em que a equipa levantou o troféu.

Pedro Santos fez parte da formação no Sporting e passou ainda por clubes como Casa Pia, V. Setúbal, Leixões e Rio Ave. Está desde 2017 nos Estados Unidos.