Pinto da Costa não deixou passar em claro a derrapagem do Benfica no Campeonato (primeira derrota no passado fim de semana) e a consequente aproximação do FC Porto, agora a um ponto da liderança, para lançar farpas com destino indeterminado. Na revista do clube, o presidente dos Dragões manteve-se fiel ao seu habitual registo, num tom sempre acutilante.“A segunda paragem da temporada para encontros das seleções nacionais – que é a segunda de três que há em apenas três meses, numa fase da época em que os jogadores mais parecem das seleções e pontualmente emprestados aos clubes – permite efetuar um pequeno balanço do pouco que se jogou até aqui”, começa por escrever. Para prosseguir.





O líder máximo do emblema azul e branco lançou depois outra farpa, em defesa dos jogadores jovens do plantel às ordens de Sérgio Conceição.

“Somos candidatos, queremos e vamos ganhar o campeonato, dando o melhor nas restantes competições nacionais e indo o mais longe possível na Liga dos Campeões”, disse o médio Vitinha, jogador do FC Porto, no decorrer de uma entrevista à revista ‘Dragões’.





O jogo do FC Porto com o Sintrense (3ª eliminatória da Taça de Portugal, no dia 15 deste mês, às 18h45), terá como palco o estádio do Real Sport Clube, em Massamá. A mudança deve-se à falta de capacidade de iluminação do recinto do Sintrense, para jogos televisionados.