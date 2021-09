Sérgio Conceição avisa: “Se alguém não está bem, sai”

"Ser-se competitivo tem de se ser sempre. Não é só às vezes. Ser-se ambicioso e determinado é diariamente, para mim é inegociável. Se notar alguma falta de compromisso, estou no banco para fazer mudanças. Se achar que alguém não está bem e tem de sair, posso substituir.” Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lançou desta forma um alerta aos jogadores da sua equipa para a necessidade de manter a atitude competitiva, este domingo, no Estádio do Dragão, diante do Moreirense.









“Sou eu que posso substituir e é o presidente [Pinto da Costa] que me pode substituir”, disse Conceição, este sábado, durante a antevisão da partida. Num discurso muito feito para dentro, manteve o tom: “Saímos de um jogo de um grandíssimo mediatismo [empate 0-0 com o Atlético de Madrid, Liga dos Campeões] e depois entramos em jogos em que os jogadores podem desvalorizar o adversário. Não há perigo maior do que esse e por isso é que há dissabores. Alertei os jogadores esta manhã no balneário”, acrescentou o treinador dos dragões.





Sobre o jogo de hoje, Sérgio Conceição reconhece que o FC Porto poderá encontrar dificuldades. "Acho que o Moreirense, em termos do que têm sido os resultados, não reflete aquilo que é a qualidade da sua equipa. Cabe-nos a nós as despesas do jogo e ir à procura do que é mais importante, que é a conquista dos três pontos", revelou o técnico.

Sérgio Conceição confirmou, também, a inevitabilidade de alterações no onze titular provocadas pela lesão de Pepe e o castigo de Toni Martínez. Ainda assim, garante que a equipa vai manter a dinâmica. “No último jogo, os nossos laterais estiveram em muitos lances ofensivos e no jogo anterior a esse também. A nossa dinâmica não muda, mas temos de mudar um ou outro jogador.”

“Champions? Temos de pedalar muito”



“Fizemos um bom jogo em Madrid, mas ainda temos de pedalar muito para passar a fase de grupos”, disse Conceição sobre o peso histórico do FC Porto na Liga dos Campeões.





Henriques:

“com o intuito de ganhar”



“Temos o hábito de dificultar a vida aos grandes e é isso que pretendemos neste jogo. O histórico do Moreirense não é nada positivo. Nunca conseguiu sequer pontuar no Dragão, mas há sempre uma primeira vez para tudo e vamos entrar em campo com esse intuito, de ganhar os três pontos”, disse este sábado João Henriques, treinador do Moreirense, na antevisão do jogo.