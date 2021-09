Sérgio Conceição diz que resultados do Moreirense não refletem a qualidade da equipa

O treinador do FC Porto admitiu este sábado que os resultados do Moreirense, adversário dos 'dragões' na sexta jornada da I Liga de futebol, "não refletem a qualidade da equipa", mas ainda assim disse querer conquistar os três pontos.

Sérgio Conceição salientou a qualidade do adversário mas garantiu que cabe ao FC Porto fazer tudo para sair vitorioso.

"Vai ser um jogo dentro daquilo que é a dificuldade deste campeonato. O Moreirense nos resultados não reflete a qualidade da sua equipa, jogadores e treinadores. E sabemos que individualmente, e até mesmo coletivamente, tem qualidade. Agora, cabe-nos a nós ir à procura do que é importante e que são os três pontos", frisou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão da partida com a formação de Moreira de Cónegos.

Questionado sobre o desempenho nos dois últimos jogos (frente ao Sporting, para o campeonato, e com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões -- ambos terminaram empatados), Sérgio Conceição defendeu que o mais importante é o próximo jogo e o foco está totalmente voltado para esse.

"Os dois jogos de que fala já passaram. Obviamente que houve análise daquilo que foi feito no Sporting, e a equipa técnica está atenta aos pontos mais positivos e menos bons nesse jogo. Cada jogo tem a sua análise para perceber o que temos de fazer. O que conta é o jogo de amanhã [domingo]. O que passou, passou. O próximo é sempre o mais importante. Tudo o resto que há de vir depois do Moreirense e tudo o que passou perde a importância", garantiu.

O treinador foi ainda confrontado com a dificuldade em mudar o 'chip' depois de um jogo intenso e difícil com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, tendo corroborado essa mesma dificuldade.

"Tem-se falado muito, mas não é um problema de Portugal ou do FC Porto. Acho que há uma coisa que tem de ser inegociável, que é a atitude competitiva, independentemente do jogo, do estádio, de quem quer que possamos defrontar. Mas é um facto que as equipas no 'pós-Champions' tem alguma dificuldade, não só em Portugal, em toda a Europa", começou por dizer o técnico portista.

Sérgio Conceição prosseguiu, salientando os aspetos emocionais como principal impedimento para que se possa dar uma boa resposta.

"Olhamos mais para essa despesa física que os jogadores têm no jogo, mas muitas vezes é mais a nível emocional. Sair de um jogo de mediatismo grandíssimo e depois ter de entrar, por vezes, em jogos em que os jogadores podem desvalorizar o adversário. Não há perigo maior do que esse e, por isso, é que depois há dissabores. Alertei para isso no balneário ainda hoje de manhã. Ser-se competitivo é sempre, não só às vezes, ser-se ambicioso e determinado é diariamente. Para mim é inegociável", defendeu.

"Não é nenhum recado, mas se eu notar alguma falta de comportamento, e não conto com isso, estou ali no banco para fazer mudanças. Se achar que alguém não estÉ bem, tem de sair. Posso substituir. A mim quem me pode substituir é o presidente", alertou.

Sérgio Conceição confirmou ainda a ausência de Pepe, devido a lesão, para além de Toni Martínez, que ficará de fora devido a castigo, o que obrigará o treinador a fazer alterações no 'onze' inicial.

"A ausência de Pepe é uma porta aberta para um outro jogador que vai jogar naquela posição. Vamos entrar com 11. O Fábio Cardoso é uma das soluções para esse lugar", disse o treinador que atirou ainda algumas soluções para o lugar do avançado espanhol: "O Pepê pode ser uma solução, pode ser o Luis Díaz também, o Fábio Vieira também. Se lembrarmos o jogo com o Lyon, o Fábio Vieira jogou como segundo avançado e esteve muito bem. E depois também há o Evanilson".

O FC Porto, quarto classificado do campeonato, com 11 pontos, recebe este domingo, às 18h00, o Moreirense, no 15.º lugar, com três, numa partida da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.