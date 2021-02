Pinto da Costa ataca tudo e todos: "Não nos vergam"

"Não nos vergam. Ninguém verga as nossas equipas, os nossos treinadores e os nossos adeptos. Nunca desistiremos de lutar com todas as nossas forças por aquilo que tanto ambicionamos e tanto merecemos”, disse Pinto da Costa, presidente do FC Porto, à revista ‘Dragões’.









A polémica da arbitragem de Artur Soares Dias no jogo, de domingo, com o Sp. Braga (2-2) fez subir o tom de críticas nomeadamente no caso da expulsão Corona: “As últimas semanas não têm sido positivas para o futebol português. Nos jogos do FC Porto, uma série de decisões disciplinares difíceis de compreender (...) os nossos jogadores são constantemente penalizados por faltas duras, muitas vezes colocando em causa a sua integridade física, que não são devidamente sancionadas com cartões amarelos e vermelhos (às vezes, nem falta é assinalada!)”.

O líder portista considera estranho o facto de os rivais não terem “nenhum vermelho desde a primeira jornada”. “Não fazendo qualquer juízo de intenção sobre os árbitros, não posso deixar de associar várias destas más decisões a alguns dos resultados recentes que não nos satisfazem”, salientou. No site oficial, o FC Porto voltou a falar da expulsão: “Sobre Corona pode-se tudo; Corona não pode nada. E foi expulso por nada”.





Entretanto, o CM sabe que o FC Porto, por enquanto, não vai tentar a despenalização do 1º cartão amarelo que o árbitro Soares Dias mostrou a Corona no jogo com o Sp. Braga. Os portistas jogam amanhã, novamente com os minhotos (Taça de Portugal), em partida dirigida por Luís Godinho. Hugo Miguel é o VAR.

Taremi e as ofertas de Sporting e Benfica



Taremi confirmou, esta segunda-feira, à revista ‘Dragões’ o que o CM escreveu há meses, ou seja, que tinha ofertas do Benfica e do Sporting. “Mas escolhi o FC Porto, porque é uma equipa muito forte e mais famosa do que o Benfica no Irão”, afirmou o avançado.



Otávio ainda a recuperar



O médio Otávio continua a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda e ainda não deve estar apto para o embate de amanhã com o Sp. Braga para a Taça de Portugal.





O FC Porto não quer antecipar etapas na recuperação do futebolista brasileiro pelo que também não o deve chamar para o encontro diante do Boavista, no sábado (Liga). Conceição quer contar em pleno com o atleta, pelo menos, na 1ª mão dos ‘oitavos’ da Champions com a Juventus. Os italianos deslocam-se ao Dragão dia 17.